Увечері можливі відключення світла по всій Україні — Укренерго

Сьогодні ввечері по всій Україні можливе відключення електроенергії. Ілюстративне фото

В Україні в середу, 8 травня, можуть запровадити графіки відключення світла. Найскладніша ситуація очікується в енергосистемі з 18:00. Про це сьогодні повідомили в Укренерго.

«Сьогодні ввечері з 18.00 до 23.00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях», — йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що інформацію про те, як саме діятимуть графіки відключень у кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

«Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завданих російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня окупанти випустили понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі одразу у шести регіонах — у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Це вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня. Зокрема, пошкодження отримали тепло- та гідроелектростанції. Також російські ударні безпілотники пошкодили обладнання одного з об'єктів Укренерго у центральному регіоні.