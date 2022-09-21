У Росії призовуть 300 тисяч резервістів на війну з Україною

У ході часткової мобілізації в Росії буде призвано 300 тисяч резервістів для участі в бойових діях проти України. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час інтерв'ю, яке показали російські телеканали.



Він розповів, що частковій мобілізації підлягають ті, хто відслужив, має військово-облікову спеціальність, бойовий досвід.

Шойгу заявив, що у Росії «величезний мобілізаційний ресурс» — майже 25 мільйонів людей, а частковій мобілізації підлягає трохи більше 1%.



Також Шойгу запевнив, що жодної мобілізації студентів не йдеться, не підлягають відправці в зону «спецоперації» і терміновики.



«Лінія фронту понад тисячу кілометрів. Звичайно, цю лінію треба закріплювати, ці території треба контролювати. Насамперед, саме для цього робиться часткова мобілізація», — наголосив міністр оборони РФ.



Він також заявив, що набрані резервісти пройдуть підготовку та злагодження. «Тільки після цього вони підуть виконувати ті завдання, які їм наказані», — наголосив Шойгу.

Сьогодні, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію до РФ.