Зеленський призначив очільницю Херсона. Попереднього мера викрадено окупантами

Начальницею Херсонської міської військової адміністрації призначено Галину Лугову. Відповідне розпорядження підписав президент України Володимир Зеленський.
Зазначимо, що херсонський міський голова Ігор Колихаєв перебуває у полоні в окупантів. Галина Лугова була секретаркою Херсонської міської ради, а після викрадення Колихаєва з липня взяла його обов'язки на себе.
Крім того, Зеленський призначив ще низку начальників у військових адміністраціях Херсонської області. Зокрема, призначені:
- на посаду начальника Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області — Семен Мощенський;
- начальника Великокопанівської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області — Олексій Соловйов;
- начальника Верхньорогачинської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області — Артур Давидов;
- начальника Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області — Роман Фролов;
- начальниці Милівської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області — Любов Мінько;
- начальниці Новомиколаївської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області — Євгенія Глєбова.