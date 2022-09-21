Мешканці деокупованих населених пунктів на Харківщині отримають грошову допомогу

21 вересня 2022, 18:21

Мешканці деокупованих населених пунктів на Харківщині отримають грошову допомогу

На Харківщині стартував пілотний проєкт. Мешканці звільнених територій одержують разову грошову допомогу у розмірі 1200 грн. Кошти виплатять усім, незалежно від віку та реєстрації місця проживання. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві пояснили, що список осіб складає відповідна територіальна громада та передає до обласної військової адміністрації. ОВА спільно з громадою перевіряє та затверджує списки, які можуть доповнюватись. Виплати здійснює «Укрпошта».

«Разом із Червоним Хрестом ми почали здійснювати перші виплати готівкою. Кожна людина отримає по 1200 грн безповоротної допомоги. На цей проєкт може бути залучено пів мільярда гривень. Робимо все, щоб люди якнайшвидше їх отримали», — розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Наступний графік виплат у населених пунктах на деокупованих територіях складатиметься залежно від формування списків та ситуації з безпекою у регіоні.

Допомогу планується виплатити майже 200 тисячам людей.

«У разі потреби Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші партнери Товариства Червоного Хреста обіцяють забезпечити необхідний обсяг додаткового фінансування», — наголосили у відомстві.

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