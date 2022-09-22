Мобілізація у РФ не вплине на перебіг війни найближчими місяцями — ISW

Часткова мобілізація у РФ не вплине на перебіг війни найближчими місяцями. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).



Зазначається, що оголошення часткової мобілізації «показало багато проблем, з якими стикається Росія під час невпевненого вторгнення в Україну, яке Москва навряд чи зможе вирішити найближчими місяцями».



«Наказ Путіна про мобілізацію частини російського "навченого" резерву, тобто осіб, які пройшли обов'язкову термінову службу, не створить значної бойової сили Росії в найближчі місяці. Цього може бути достатньо, щоб підтримувати нинішній рівень чисельності російських Збройних сил у 2023 році через компенсацію російських втрат, хоча навіть це ще не ясно», — вважають аналітики ISW.



Також повідомляється, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про поетапну мобілізацію. Це, ймовірно, запобігає будь-якому раптовому припливу російських військ, який може різко змінити хід війни, зазначають в Інституті вивчення війни.



«Таким чином, часткова мобілізація Росії не позбавить Україну можливості звільнити більше своєї окупованої території протягом усієї зими», — зазначають аналітики.



За даними ISW, російські резервісти спочатку погано навчені та не проходять перепідготовки після закінчення терміну призову. Також мобілізовані резервісти будуть тренуватись, що займе, можливо, місяці. З іншого боку, військовий комісаріат у Курській області оголосив, що резервісти віком до 30 років будуть направлені негайно без додаткової підготовки.

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