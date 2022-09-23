Семеро мешканців Донецької області загинули від обстрілів за добу. Ще 17 — поранені

Минулої доби загинули 7 мирних жителів Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських сил. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Так, три смерті зафіксовано в Бахмуті, дві в Торецьку, по одній у Часовому Ярі та в Кліщіївці.



Ще 17 людей отримали поранення.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 880 мирних жителів. 2222 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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