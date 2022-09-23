Зруйновано міст, пошкоджено будинки, загинули люди: Кириленко про ситуацію на Донеччині

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

Вчора ввечері під обстріл з боку російських військ потрапили Бахмутська громада, Торецьк, Слов'янськ та Орлівка. Є жертви та руйнування. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«У Торецьку росіяни пошкодили двоповерховий будинок, магазин та інші будівлі — загинуло двоє людей, поранено п'ятеро. Також влучили ракетою у дев'ятиповерхівку: більшість жителів вчасно евакуйовано», — зазначив Кириленко.



За його словами, усю попередню добу росіяни вели вогонь по Бахмутській громаді. Там загинули чотири мирні жителі, ще один поранений. Крім того, зруйновано міст, пошкоджено 11 будинків.



Слов'янськ потрапив під удар із зенітно-ракетної системи С-300: ракета влучила у двір приватного будинку.



«Також напередодні росіяни зруйнували нову амбулаторію в Орлівці Очеретинської громади. Вночі росіяни продовжили стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках. У Курахівській громаді обстріляно Гостре — один поранений. Періодичні обстріли Мар'їнської громади, поодинокі "прильоти" в Авдіївці, голосно у Світлодарській громаді. Без жертв», — перелічив керівник області.

Раніше Кириленко назвав кількість жертв обстрілу з боку російської армії за добу.



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