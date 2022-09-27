РФ так і не надала доступу до місць утримання українських військовополонених, — ООН

Місія ООН досі не отримала безперешкодного доступу до місць утримання українських військовополонених. Про це заявила очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, повідомляє «Укрінформ».



На презентації нової доповіді Управління ООН з прав людини щодо України за період з 1 лютого по 31 липня 2022 року Богнер зазначила, що спеціалісти з прав людини мали безперешкодний доступ до місць утримання військовополонених на підконтрольній українській владі території.



«З іншого боку, нам не було надано конфіденційного доступу до місць інтернування українських військовополонених на території, яку контролюють Збройні сили РФ або пов'язані збройні групи», — наголосила вона.



Богнер додала, що інформація, яку отримує місія, свідчить про те, що для українських військових, які перебувають у російському полоні, існують серйозні ризики щодо здоров'я та безпеки.



«Вони зазнають жорстокого поводження. Крім того, принижують і їхню гідність. Таке поводження з українськими військовополоненими має систематичний характер як на окупованих територіях, так і в місцях інтернування у РФ», — підсумувала вона.

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