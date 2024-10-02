Росія викрала з України понад 20 тисяч дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн — Лубінець

Омбудсмен розповів про депортацію українських дітей до РФ. Фото: Дмитро Лубинець

РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей, є високий ризик депортації ще 1,5 мільйонів дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.



Нещодавно відбувся третій пленарний захід Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де взяли участь представники країн-членів Коаліції, української влади, міжнародних організацій та інші ключові партнери.



«Повідомив про те, що РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйонів дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, щоб рідні та батьківщина не змогли їх знайти та повернути. Наших дітей навіть відправляють до так званих «таборів перевиховання», де зомбують російською пропагандою», — зазначив він.



Крім того, омбудсмен розповів міжнародним партнерам про інтернати, зокрема, дітей з Олешківського дитячого будинку-інтернату спочатку перемістили на окуповані території, а потім депортували до Росії.



«А дітей з Херсонського обласного будинку дитину взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу», — уточнив він.



За словами Лубінця, відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають негідні умови перебування.



Раніше Дмитро Лубинець спростував повідомлення одного з іноземних медіа про «укладену угоду» між Україною, Росією та Катаром про обмін дітьми.