Ножем бив по голові, шиї та спині: у Слов'янську рецидивіст через борг жорстоко вбив сусіда

Місце вбивства чоловіка у Слов'янську. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Слов'янська в умисному вбивстві, розбійному нападі та викраденні документів (п. 6, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 357 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



За даними слідства, 7 листопада раніше судимий за тяжкі злочини чоловік прийшов віддати сусіду борг. Під час спілкування між ними виникла сварка. Фігурант пішов додому, але після випитого алкоголю повернувся.



Щойно 64-річний господар відчинив двері, чоловік ножем вісім разів ударив його по голові та шиї, а коли поранений упав на підлогу, то ще й по спині. Переконавшись, що чоловік помер, нападник зняв з його пальця срібний перстень. Після цього він забрав з квартири телевізор, мікрохвильову піч, дублянку, паспорт і посвідчення водія вбитого і, закривши будинок на ключ, втік з місця злочину. Загальна вартість вкраденого майна становить 6462 гривні.



Через два дні тіло загиблого виявив син. Правоохоронці затримали рецидивіста. У ході обшуків за місцем його проживання силовики виявили та вилучили знаряддя злочину та майно загиблого.



Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що засуджений за вбивство 18-річної дівчини у Луганську російський окупант повернувся на фронт.