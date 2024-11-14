У Лиманській громаді рятувальники ліквідували дві пожежі

Пожежі в Лиманській громаді. Фото: ДСНС

У середу, 13 листопада, у Лиманській громаді Донецької області рятувальники двічі гасили пожежі. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«У селищі Дробишеве виникла пожежа господарської споруди на території приватного домоволодіння. На місці події надзвичайники за дві години ліквідували спалах на площі 15 кв. м», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що ще одне займання господарської споруди сталося у місті Лиман. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 21 кв. м.



Причини та обставини пожеж встановлюють відповідні спеціалісти.



Раніше ми писали, що 12 листопада об 11:02 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у селищі Стінки Краматорського району.