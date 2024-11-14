КНДР могла передати РФ артилерійські системи Koksan — Defense Express

З КНДР російським окупантам перевозяться самохідно-артилерійські установки Koksan. РФ намагаються посилити свою артилерію Про це передає Defense Express.



Як зазначається, у соцмережах з'явилося фото перевезення залізничним транспортом як мінімум однієї самохідної артустановки типу M-1989 Koksan виробництва КНДР, яка, найімовірніше, вже відбувається на території Росії.

Лише знімок не дозволяє нині судити про масштаб можливої передачі таких САУ для російських військ. Хоча орієнтовна кількість наявних у північнокорейського режиму M-1989 Koksan не відома.



Однак у жовтні з'явилася інформація, що російські військові, ймовірно, почали освоювати північнокорейські САУ неназваного типу на базі Вищого командного артилерійського училища (ВАКУ) в Саратові.



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