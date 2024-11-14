Обстріл Слов'янська: під удар потрапив екіпаж патрульних, поранений поліцейський

Пошкоджений обстрілом автомобіль патрульних. Фото: Патрульна поліція

Вранці 14 листопада російська армія обстріляла місто Слов'янськ в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції України.



Пошкоджені кілька багатоповерхівок та будівля освітнього закладу.



Внаслідок обстрілу ніхто з місцевих жителів не постраждав. Однак під час патрулювання на вулиці Генерала Батюка під обстріл потрапив екіпаж патрульної поліції. Один поліцейський отримав поранення ноги. Патрульний перебуває під наглядом медиків. Також пошкоджене службове авто.

Нагадаємо, що під час цього обстрілу пролунали два вибухи у мікрорайоні Лісний.