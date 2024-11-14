Зеленський анонсував внутрішній План стійкості для українців

Наступного тижня буде представлено 10 пунктів із Внутрішнього плану стійкості для українців. Ці пункти стосуються, зокрема, енергетики, безпеки та культурного суверенітету, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Всього 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, з бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими програмами. Покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.



Президент зазначив, що культура є елементом забезпечення зв'язків України з глобальним світом, оскільки бувають речі, які «не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір», але це робить мистецтво.



Також сьогодні опрацювали пункт внутрішнього Плану безпеки в кожній області та громаді України.



«Хороші напрацювання має міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України. Все обов'язково впровадимо»,— зазначив Зеленський.



Він додав, що чиновники вже опрацювали пункти з енергетики, а також щодо зброї: виробництва та співпраці з партнерами.