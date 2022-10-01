Український прапор уже в Лимані – Зеленський

У Лимані Донецької області вже піднято український прапор, але в місті ще тривають бої. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 1 жовтня.



«Український прапор уже у Лимані Донецької області. Там ще продовжуються бойові дії. Але там уже немає і сліду від якогось псевдореферендуму», – сказав глава держави.



Він зазначив, що за останній тиждень українських прапорів на звільнених територіях побільшало, і деокупація триває.



«Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що намагалися анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим з 2014 року. Скрізь буде наш прапор», – наголосив Зеленський.