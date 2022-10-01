Міноборони РФ підтвердило вихід із Лимана, Кадиров закликав застосовувати ядерне озброєння

Міністерство оборони Росії підтвердило «відведення» своїх військ з Лимана Донецької області.



«У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман на більш вигідні рубежі», — йдеться у повідомленні.



Ситуацію із залишенням російськими силами Лимана прокоментував голова Чечні Рамзан Кадиров. Він звинуватив командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна у здачі Лимана та дрібніших населених пунктів та відступу «союзних військ».



«Генерал-полковник виставив на всіх рубежах Лиманського напряму мобілізованих бійців з ЛНР та інші підрозділи, але не забезпечив їх необхідним зв'язком, взаємодією та підвезенням боєприпасів», — заявив Кадиров у Тelegram.



За його словами, раніше Лапін переніс свій штаб до Старобільська, а сам перебував у Луганську, через що не міг оперативно керувати підрозділами та забезпечувати військову логістику.



У зв'язку з поразкою росіян у Лимані Кадиров виступив з ініціативою застосування «більш кардинальних заходів, аж до оголошення військового стану на прикордонних територіях та використання малопотужного ядерного озброєння».

Раніше ЗСУ підтвердили звільнення п'яти населених пунктів біля Лімана та повідомили, що увійшли до Лимана.



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