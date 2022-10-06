ЗСУ збили більше половини дронів-камікадзе, запущених Росією

Збройні сили України знищили 60% із 86 одиниць дронів-камікадзе Shahed-136 («Шахед»), які Росія вже запустила Україною. Про це повідомляє міністерство оборони України.



«Цієї ночі силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України знищено 9 із 12 дронів-камікадзе. Усього з початку застосування противником БПЛА типу Shahed-136 ним було використано 86 одиниць, з яких 60% було знищено», — сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.



За його словами, лише за останній тиждень Сили оборони України знищили 24 «Шахеди».



Загалом російські війська у цей період застосували для атак на військові об'єкти, громадянську інфраструктуру та позиції українських військ 46 безпілотників цього типу.

Як повідомлялося, Іран передав Росії першу партію ударних безпілотників, які армія РФ використовуватиме у війні з Україною.