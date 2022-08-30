Washington Post: Іран передав Росії першу партію безпілотників для війни в Україні

Іран передав Росії першу партію ударних безпілотників, які армія РФ використовуватиме у війні з Україною. Про це із посиланням на близькі до спецслужб джерела повідомляє Washington Post.



За даними видання, БПЛА Mohajer-6 та Shahed відправили до Росії ще 19 серпня.



"19 серпня з Ірану вилетіли транспортні літаки, які перевозили щонайменше два типи безпілотних літальних апаратів, здатних нести боєприпаси для атак на радари, артилерію та інші військові цілі", - повідомили джерела в американській розвідці.



Джерело з розвідувальної служби розповіло журналістам, що при перших випробуваннях апаратів російські військові зіткнулися зі збоями в їх роботі. Через кілька помилок у системі, за його словами, «росіяни були незадоволені».



Передбачається, що постачання Росії безпілотників серії Mohajer-6 і Shahed – лише перша частина угоди, а Тегеран має намір поставити Москві кілька сотень БПЛА різних типів.