Washington Post: Іран передав Росії першу партію безпілотників для війни в Україні

30 серпня 2022, 10:20

Washington Post: Іран передав Росії першу партію безпілотників для війни в Україні

Іран передав Росії першу партію ударних безпілотників, які армія РФ використовуватиме у війні з Україною. Про це із посиланням на близькі до спецслужб джерела повідомляє Washington Post.

За даними видання, БПЛА Mohajer-6 та Shahed відправили до Росії ще 19 серпня.

"19 серпня з Ірану вилетіли транспортні літаки, які перевозили щонайменше два типи безпілотних літальних апаратів, здатних нести боєприпаси для атак на радари, артилерію та інші військові цілі", - повідомили джерела в американській розвідці.

Джерело з розвідувальної служби розповіло журналістам, що при перших випробуваннях апаратів російські військові зіткнулися зі збоями в їх роботі. Через кілька помилок у системі, за його словами, «росіяни були незадоволені».

Передбачається, що постачання Росії безпілотників серії Mohajer-6 і Shahed – лише перша частина угоди, а Тегеран має намір поставити Москві кілька сотень БПЛА різних типів.

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