Путін доручив посилити захист Кримського мосту

08 жовтня 2022, 20:12

Путін доручив посилити захист Кримського мосту

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про посилення заходів захисту Кримського мосту, енергомосту та газопроводу з Краснодарського краю до Криму, повідомляє прес-служба Кремля.

«Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація — півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край — Крим у період їх експлуатації», — сказано в документі.

В указі наголошується, що це робиться з метою підвищення ефективності заходів захисту транспортного переходу, енергомосту та газопроводу через Керченську протоку.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мості після вибуху почалася масштабна пожежа. Зруйновано частину переправи. Момент вибуху вантажівки на Кримському мосту з боку Таманського півострова потрапив на відео.

Також з'явилася інформація, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.

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