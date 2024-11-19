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Путін не обговорював із Шольцем постачання Україні ракет Taurus — джерело BILD

19 листопада 2024, 13:45

Путін не обговорював із Шольцем постачання Україні ракет Taurus — джерело BILD

Ракета німецького виробництва Taurus. Фото: BILD Ракета німецького виробництва Taurus. Фото: BILD

Сьогодні Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину РФ. У документі сказано, що «агресія проти РФ та (або) її союзників з боку будь-якої неядерної держави за участю або за підтримки ядерної розглядається як їхній спільний напад».

Як повідомляє німецьке видання BILD, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков уже заявив, що використання Україною західних неядерних ракет проти РФ може спричинити ядерну відповідь. Про те саме написав Дмитро Медведєв.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що продовжує блокувати постачання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, щоб уникнути ескалації конфлікту і не перетворити ФРН у сторону конфлікту.

Як повідомили джерела BILD, цю позицію канцлер повторив на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро. За його словами, Taurus можуть дістатися до Москви і вразити там цілі з точністю до «правого верхнього вікна».

За даними BILD, Шольц ніколи не обговорював постачання Taurus із Володимиром Путіним, навіть під час нещодавньої телефонної розмови. Канцлер говорив про це з Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО, зокрема з Джо Байденом.

Німецька опозиція критикує Шольца за відмову постачати Україні ракети Taurus. Кандидати в канцлери від ХДС/ХСС та «Зелених» Фрідріх Мерц та Роберт Хабек заявили, що відправили б Києву ці боєголовки, якби очолили уряд.

За інформацією BILD, канцлер розлютився, коли Мерц сказав, що висунув би Путіну ультиматум: або припинення ударів по містах України, або постачання Taurus.

На думку Шольца, неядерна країна не може виставляти ультиматуми ядерної.

Нагадаємо, сьогодні помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс офіційно підтвердив, що президент Америки Джо Байден надав Україні дозвіл на удари американськими ракетами ATACMS у глиб території Росії.

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Володимир Путін Олаф Шольц taurus BILD

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