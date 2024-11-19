Зеленський припустив, що повернути всі території вдасться тільки після смерті Путіна

Зеленський виступив у ВРУ. Фото: кадр із відео

У вівторок, 19 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, сказавши, що повернути всі території України, можливо, вдасться лише після смерті російського диктатора Володимира Путіна.



«Можливо Україні доведеться декого в Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Можливо, це доведеться зробити, щоб повністю відновити цілісність нашої держави», — заявив український лідер.



Раніше президент України у Верховній Раді представив внутрішній План стійкості.