На Донеччині під обстрілами загинули семеро людей, 13 — поранені

13 жовтня 2022, 08:50

На Донеччині під обстрілами загинули семеро людей, 13 — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули семеро мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Усі смерті зафіксовані в Авдіївці.

Також поранено 13 осіб: 12 — в Авдіївці та одна — в Іванопіллі.

Крім того, у Лимані виявили ще чотирьох цивільних, які загинули під час російської окупації.

За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 990 мирних жителів. 2390 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте також:

Війська РФ обстріляли ринок в Авдіївці: Загинуло семеро людей, ще дев'ять поранено

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Жертви Загиблі Поранені
Місця
Донецька область Авдіївка

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:56
«ДНР»: Під обстрілами загинули двоє жителів Горлівки
09:20
Окупанти у Сватівському районі мінують мости та укріплюються — Гайдай
23:25
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
21:03
У Росії заявили про «спеціальний підхід» до виплати пенсій в окупації
15:59
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці мають отримати СНІОР
15:36
«ДНР»: У Донецьку та Макіївці поранено двох мирних жителів
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
11:21
Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей
10:18
«Керівникам» лікарень у Старобільському районі загрожує до 10 років ув'язнення
09:39
У «ДНР» заявили про смерть однієї цивільної за добу та п'ятьох поранених
09:22
«ЛНР»: Двоє людей загинули і одна отримала поранення внаслідок обстрілу
09:17
У захопленому армією РФ Мелітополі пролунав потужний вибух — Федоров
08:41
Окупанти змушують населення Луганщини отримувати паспорти РФ — Гайдай
00:35
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
23:46
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
Всі новини
10:45
Макрон заявив, що Україна має відновити кордони у межах 1991 року
10:24
Окупанти заявили про захоплення селища та села під Бахмутом. Генштаб спростував
10:02
Дрони-камікадзе атакували інфраструктуру Київської області
09:56
«ДНР»: Під обстрілами загинули двоє жителів Горлівки
09:22
Генасамблея ООН засудила «референдуми» РФ в окупованих частинах України
09:20
Окупанти у Сватівському районі мінують мости та укріплюються — Гайдай
08:53
Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією
08:50
На Донеччині під обстрілами загинули семеро людей, 13 — поранені
08:23
У Миколаєві ракета зруйнувала п'ятиповерхівку, під завалами знайшли дитину
23:25
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
22:58
Зеленський ввів у дію нові санкції проти Януковича
22:32
Українській економіці щомісяця бракує 3-4 мільярди доларів – МВФ
21:40
Колишній діяч «ДНР» Бородай та російський депутат Мілонов їдуть воювати до України
21:03
У Росії заявили про «спеціальний підхід» до виплати пенсій в окупації
20:28
Температурний мінімум у квартирах українців знижено до 16 градусів — Шмигаль
Всі новини
ВІДЕО
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
12 жовтня, 23:25
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
12 жовтня, 00:35
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
11 жовтня, 23:46

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама