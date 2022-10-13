На Донеччині під обстрілами загинули семеро людей, 13 — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули семеро мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Усі смерті зафіксовані в Авдіївці.



Також поранено 13 осіб: 12 — в Авдіївці та одна — в Іванопіллі.



Крім того, у Лимані виявили ще чотирьох цивільних, які загинули під час російської окупації.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 990 мирних жителів. 2390 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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