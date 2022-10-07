ЗСУ звільнили від окупантів 500 квадратних кілометрів Херсонщини

Кількість звільнених українськими військовими територій Херсонської області збільшилась до 500 квадратних кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.



«Контрнаступ просувається, і наше поглиблення у різних напрямках триває. Звільнені території зросли від 400 до 500 квадратних кілометрів, і цей процес триває», — сказала Гуменюк.



За її словами, звільнено 29 населених пунктів, 11 з яких військові назвали.



Також Гуменюк зазначила, що на деокупованих територіях вже розпочинається повсякденна робота. Правоохоронці збирають інформацію про те, як люди жили в окупації, зокрема, щоб поповнити доказову базу та зафіксувати дії окупантів. Докази буде передано до відповідних міжнародних правових інстанцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від окупантів звільнено 400 квадратних кілометрів територій Херсонської області.



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