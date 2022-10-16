100 тисяч доларів пропонують за полоненого Гіркіна

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ( ГУР) гарантує виплату 100 000 доларів за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Про це повідомляє ГУР у своєму Telegram-каналі.



«Відомо, що один із найвідоміших російських терористів вирішив відновити свою участь у війні проти нашої держави», — сказано в повідомленні.



Ігор Гіркін (Стрілков) — це російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР». СБУ та Генеральна прокуратура порушили проти нього низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Гіркін також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.



«Ні один військовий злочинець не уникне покарання», — заявили в ГУР.



ГУР запропонувало передавати інформацію про Гіркіна за номером: +380 93 117 5809. Зв'язок доступний через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.



Раніше Тelegram-канал «Агентство. Новини» повідомив, що колишній командир бойовиків «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) вирушить воювати добровольцем в Україну. Воєнний блогер Владлен Татарський стверджував, що Стрєлков буде «начальником штабу або замкомандира» одного з добровольчих батальйонів. Дружина Гіркіна Мирослава Регінська розмістила у своєму ВК вранці у суботу фото чоловіком у військовій формі та написала, що він «скоро вийде на зв'язок». З понеділка, 10 жовтня, Гіркін перестав оновлювати свій Телеграм-канал. Це сталося на тлі чуток про можливе кримінальне переслідування військових блогерів у РФ.