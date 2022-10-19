Село Богородичне на Донеччині стало примарою після російської агресії

Село Богородичне на Донеччині, звільнене від російських окупаційних військ, майже повністю зруйноване. У населеному пункті не залишилося жодної цілої будівлі. Донецька обласна військова адміністрація оприлюднила відео із наслідками обстрілів РФ.



У приватних будинків немає дахів, вікон та дверей, навколо обірвані дроти, пошкоджені стовпи високовольтних ЛЕП, повалені та зруйновані огорожі, поламані обстрілами дерева та побита снарядами місцева церква.



«Богородичне — одне із численних сіл Донеччини, зруйнованих росіянами. Активні бойові дії точилися навесні, з літа до 11 вересня село було в окупації. За цей час вона була повністю знищена – не залишилося жодної цілої споруди. Тепер це село-примара. Єдине, що залишається після росіян – це руїни та гори сміття», – йдеться у повідомленні до відео від ОВА.