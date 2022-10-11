Опалювальний сезон: Для мешканців Слов'янська закуплять паливні брикети

З місцевого бюджету Слов'янська Донецької області виділено п'ять мільйонів гривень на закупівлю паливних брикетів для мешканців громади в опалювальний сезон. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Насамперед, забезпечуватимемо твердим паливом мікрорайон Славкурорт, де вже понад місяць відсутня електрика. Додам, що трансформаторна підстанція, яка дозволить відновити електропостачання, ще виготовляється на заводі. Після цього охопимо інші райони. Також видаватимемо мешканцям дрова, отримані внаслідок санітарного розчищення зелених насаджень», — зазначив мер.



Раніше Лях повідомив, що у Слов'янську проводять роботи з відновлення подачі газу до приватного сектору.



Дивіться також:



