Пушилін заявив, що «ДНР» не змінюватиме режим комендантської години

Угруповання «ДНР» не змінюватиме режим комендантської години у зв'язку з «воєнним станом», який запровадив президент РФ Володимир Путін на окупованих українських територіях.



Сепаратистський сайт «ДАН» передає заяву голови угруповання Дениса Пушиліна.



«Щодо комендантської години нічого поки не змінюється. Я вважаю за доцільне той режим, який у нас встановлений щодо комендантської години, залишити», — сказав він.



Комендантську годину угруповання запровадило у 2014 році. Наразі пересування містом обмежене у нічний час з понеділка по п'ятницю. У вихідні дні комгодина не діє.