ЗСУ знищили 18 крилатих ракет окупантів, випущених по Україні

22 жовтня о 07:00 російські війська здійснили масований ракетний обстріл території України. Повітряні сили ЗСУ знищили 18 з 33 крилатих ракет окупантів. Про це повідомляють ВС ЗСУ.



«Атаковані об'єкти критичної інфраструктури в різних областях держави. Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 із району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555)», — повідомили військові.



Також повідомляється, що окупанти атакували з кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр», всього 16 пусків.



У зонах відповідальності повітряного командування «Південь», «Центр», «Захід» авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та п'ять крилатих ракет «Калібр».