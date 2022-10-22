Зеленський: Колишніх відносин із Росією вже не буде, суспільство не пробачить

Між Україною та Росією вже не буде колишніх відносин після завершення війни, оскільки українці не пробачать росіянам, які намагаються їх знищити. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадським телеканалам CTV і CBC.



Він зазначив, що рано чи пізно Росію очолять люди, з якими Україна зможе спілкуватись за умови, що не буде війни.



«Але за умови, що не буде війни, що це не буде ультиматумом, за поваги нашого суверенітету та нашої нації, наших людей, нашого права. За таких умов, звісно, буде спілкування. Чи буде повернення стосунків, які були до війни? Впевнений, що ні. Суспільство їм цього не пробачить», — сказав Зеленський.



За його словами, рівень відносин залежатиме від того, чи сама Росія поверне захоплені території, чи Україні доведеться їх відвойовувати.



«Політичні відносини будуть. Але суспільству ви не можете диктувати, як ставитися до суспільства держави, яка хотіла стерти нас з лиця землі», — додав президент.

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