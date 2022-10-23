Лікарня у Бахмуті потрапила під обстріл

Російські війська обстріляли вранці Бахмут із артилерії та потрапили у місцеву багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



«На щастя, ніхто не постраждав, проте будівля частково зруйнована: пошкоджено дах та стіни, вибито вікна», — написав він.



«Знову і знову росіяни б'ють нашою громадянською інфраструктурою, намагаючись посіяти паніку. Це чистий терор проти мирного населення», — зазначив голова адміністрації.