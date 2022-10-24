ЗСУ звільнили ще кілька сел Донбасу

Українські військові у понеділок, 24 жовтня, вибили російських окупантів із кількох сіл Луганської та Донецької областей. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.



«Завдяки успішним діям наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка та Невське Луганської області та Новосадово Донецької області», – йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook.



Крім того, протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки російських військових у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар'їнка та Першотравневе.