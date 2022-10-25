У Криму продовжать мобілізацію: Військкомати не виконали плану ►

Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Чому не повертають додому мобілізованих у Криму багатодітних батьків?
- Керченська поромна переправа відзвітувала про кількість перевезених пасажирів та автомобілів.
- У Криму заборонили фото- та відеознімання залізничної мережі та самого Кримського мосту: що загрожує порушникам?
- У Криму підтримали законопроєкт про посилення відповідальності за ЛГБТ-пропаганду: штрафи — до 800 тисяч рублів!
- Кількість охочих переїхати до Криму з Росії різко впала: після вибуху на Кримському мосту ринок нерухомості лихоманить.
- Курорти півострова переживають відтік туристів: кількість бронювань впала майже до нуля.
- Півтисячі кримських готелів не змогли здобути жодної «зірки».
- У хорватському Загребі проходить перший парламентський саміт «Кримської платформи»: серед топспікерів — представники всіх країн «Великої сімки» та речниця Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
- У кримському селі Найденівка збирають шафран — найдорожчу пряність у світі.