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В Крыму продолжат мобилизацию: Военкоматы не выполнили план ►

25 октября 2022, 19:04

В Крыму продолжат мобилизацию: Военкоматы не выполнили план ►

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:

  • Почему не возвращают домой мобилизованных в Крыму многодетных отцов?
  • Керченская паромная переправа отчиталась о количестве перевезенных пассажиров и автомобилей.
  • В Крыму запретили фото- и видеосъемку железнодорожной сети и самого Крымского моста: что угрожает нарушителям?
  • В Крыму поддержали законопроект об ужесточении ответственности за ЛГБТ-пропаганду: штрафы — до 800 тысяч рублей!
  • Количество желающих переехать в Крым из России резко упало: после взрыва на Крымском мосту рынок недвижимости лихорадит.
  • Курорты полуострова переживают отток туристов: количество бронирований упало почти до нуля.
  • Полтысячи крымских гостиниц не смогли получить ни одной «звезды».
  • В хорватском Загребе проходит первый парламентский саммит «Крымской платформы»: среди топ-спикеров представители всех стран «Большой семерки» и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
  • В крымском селе Найденовка собирают шафран — самую дорогую пряность в мире.

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