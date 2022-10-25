В Крыму продолжат мобилизацию: Военкоматы не выполнили план ►

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Почему не возвращают домой мобилизованных в Крыму многодетных отцов?
- Керченская паромная переправа отчиталась о количестве перевезенных пассажиров и автомобилей.
- В Крыму запретили фото- и видеосъемку железнодорожной сети и самого Крымского моста: что угрожает нарушителям?
- В Крыму поддержали законопроект об ужесточении ответственности за ЛГБТ-пропаганду: штрафы — до 800 тысяч рублей!
- Количество желающих переехать в Крым из России резко упало: после взрыва на Крымском мосту рынок недвижимости лихорадит.
- Курорты полуострова переживают отток туристов: количество бронирований упало почти до нуля.
- Полтысячи крымских гостиниц не смогли получить ни одной «звезды».
- В хорватском Загребе проходит первый парламентский саммит «Крымской платформы»: среди топ-спикеров представители всех стран «Большой семерки» и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
- В крымском селе Найденовка собирают шафран — самую дорогую пряность в мире.