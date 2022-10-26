Окупанти зносять будинки у Приморському районі Маріуполя

Окупанти зносять спеціальною технікою будинки у Приморському районі захопленого військами РФ Маріуполя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Він уточнює, що знесення будинків відбувається у районі площі Луніна.



«Щодо відповіді на питання: нащо зносити, яко першочергова потреба ремонтувати та будувати. Відповідь проста. Просто росіяни отримали бюджетне фінансування на знесення будинків. От і зносять. Турботою тут не тхне. Просто нажива на горі маріупольців», – написав Андрющенко.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в захопленому РФ місті окупанти вкотре розширили список будинків, які планують знести найближчим часом.