У розслідуванні вибуху на Кримському мосту РФ далека від реальності — СБУ

«Я про те псевдослідство, яке вони ведуть із приводу інциденту на Кримському мосту. У своєму «розслідуванні» вони дійшли того, що до підриву моста нібито причетний мій колега за силовим блоком Кирило Буданов та ГУР МО загалом. Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності», – сказав керівник СБУ.



Відповідаючи на запитання про те, чи має СБУ якесь відношення до вибухів і «самоліквідації» людей, що перейшли на бік окупантів, на захоплених військами РФ територіях, Малюк сказав, що українці дуже люблять «бавовну», зазначив, що навіть у його кабінеті ця рослина стоїть у вазі, і запитав «але хіба ми винні, що росіяни не вміють із нею поводитися правильно?».

«На тимчасово окупованих територіях то там, то там щось вибухає. Хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним пальним заправляється. Зрозуміло, що відбуваються деякі процеси. А на Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають», - розповів Малюк, зазначивши, що поки що не може повідомити, як відбуваються подібні інциденти і хто за цим стоїть, бо це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів. Також він сказав, що «всьому свій час» і пообіцяв поговорити про це докладно після перемоги.

9 жовтня у підриві Кримського мосту президент РФ Володимир Путін звинуватив спецслужби України, зазначивши, що саме українські спецслужби є авторами, виконавцями та замовниками вибуху.



У ЗСУ допускали, що вибух Кримського мосту міг статися через розбірки між силовими відомствами РФ.