В расследовании взрыва на Крымском мосту РФ далека от реальности — СБУ

В расследовании инцидента на Крымском мосту российское следствие демонстрирует свой непрофессионализм. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Я о том псевдоследствии, которое они ведут по поводу инцидента на Крымском мосту. В своем «расследовании» они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности», - сказал руководитель СБУ.



Отвечая на вопрос о том, имеет ли СБУ какое-то отношение к взрывам и «самоликвидации» перешедших на сторону оккупантов людей на захваченных войсками РФ территориях, Малюк сказал, что украинцы очень любят «бавовну», отметил, что даже в его кабинете это растение стоит в вазе, и спросил «но разве мы виноваты, что россияне не умеют с ней обращаться правильно?».

«На временно оккупированных территориях то тут, то там что-то взрывается. Кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется. Понятно, что происходят некоторые процессы. А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль, и имеют то, что имеют», - рассказал Малюк, отметив, что пока не может сообщить, как происходят подобные инциденты и кто за этим стоит, поскольку это может подвергнуть опасности небезразличных патриотов. Также он сказал, что «всему свое время» и пообещал поговорить об этом подробно после победы.

9 октября в подрыве Крымского моста президент РФ Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины, отметив, что именно украинские спецслужбы являются авторами, исполнителями и заказчиками взрыва.



В ВСУ допускали, что взрыв Крымского моста мог произойти из-за разборок между силовыми ведомствами РФ.