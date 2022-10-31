Через обстріл України низка поїздів прямує із затримкою

Через ранковий ракетний удар знеструмлено кілька ділянок залізниці. Про це повідомляє «Укрзалізниця».



Зазначається, що резервні тепловози виведені і всі потяги продовжать рух.

«Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд №81/82 Київ — Ужгород. Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:

№712 Київ — Краматорськ;

№732 Київ — Дніпро», - розповіли в «Укрзалізниці».

Також повідомляється, що 80% поїздів, які зараз перебувають у дорозі, продовжують курсувати за графіком.

Раніше ми повідомляли про атаку російських військ декількох областей України.