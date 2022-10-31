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Из-за обстрелов Украины ряд поездов следуют с задержкой

31 октября 2022, 10:31

Из-за обстрелов Украины ряд поездов следуют с задержкой

Из-за утреннего ракетного удара обесточено несколько участков железной дороги. Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Отмечается, что резервные тепловозы выведены, и все поезда продолжат движение.

«Сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд №81/82 Киев — Ужгород. Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:
№712 Киев - Краматорск;
№732 Киев - Днепр», - рассказали в «Укрзалізнице».

Также сообщается, что 80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику.

Ранее мы сообщали об атаке российских войск ряда областей Украины.

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