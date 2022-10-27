Глава ЦРУ зустрічався із Зеленським на тлі ядерних загроз Москви — ЗМІ

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку жовтня відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовими особами. Про це пише CNN, посилаючись на два поінформовані джерела.



На зустрічі Бернс підтвердив намір США надавати підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії, зокрема, шляхом продовження обміну розвідданими.



Співрозмовники CNN відмовилися надати більш детальну інформацію про подорож Бернса. Повідомляється, що глава ЦРУ відвідав Україну на тлі дедалі більшого занепокоєння в США тим, що Росія може вдатися до використання ядерної зброї.



Джерела CNN попереджають, що ризик ядерного удару РФ є, можливо, найвищим з початку повномасштабної війни. Побоювання щодо можливого застосування російської ядерної зброї в Україні зросли після того, як Москва почала публічно говорити про нібито підготовку Києвом провокації з використанням «брудної бомби».

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед головами делегацій на засіданні Ради керівників органів безпеки та спецслужб країн СНД.



Минулими вихідними міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується використовувати «брудну бомбу» і здійснив низку телефонних дзвінків іноземним міністрам із цього приводу. Після чого США, Британія та Франція відповіли на цю заяву Росії, назвавши її брехнею.



Україна також спростувала наявність у себе «брудної бомби». Про те, що Росія займається дезінформацією на тему «брудної бомби», заявили і в Раді безпеки ООН.