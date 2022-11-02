Торецьк сильно постраждав від нічного обстрілу — Кириленко

Донецька область. Фото: ОВА

Російські сили на Донеччині вночі вели обстріли на ділянках фронту від Авдіївки до Лимана. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку вранці пролунав вибух у Желанному Очеретинської громади, частково пошкоджено електропостачання. Також зранку відбувся масований артобстріл старої частини Авдіївки — наслідки встановлюємо», — зазначив Кириленко.



За його словами, на Горлівському напрямку найбільше постраждав Торецьк: уночі росіяни влучили в міську лікарню, пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю та гаражі.



«Також були поодинокі прильоти в Соледарській та Часовоярській громадах: у Парасковіївці пошкоджено три приватні будинки, у Часів Яру пошкоджено щонайменше чотири будинки. На Лисичанському напрямку тривають обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади. Наслідки встановлюємо», — повідомив очільник області.