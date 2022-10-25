У залишені будинки мешканців Сватового та Лисичанська заселяються окупанти

Російські окупанти заселяються в залишені жителями будинки в захоплених армією РФ Сватовому та Лисичанську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«У Лисичанську, росіяни вивозять майно містян. Пояснюють, що вони діють на новим указом Путіна – беруть необхідне для потреб оборони. Із кожною ротацією в квартирах лисичан стає все чистіше. І у цьому місті, і у Сватовому є багато фактів заселення військових та колаборантів у чужі домівки», - розповів він.



Гайдай заявив, що ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Луганщини – «ще над трьома із них замайорів синьо-жовтий прапор», а окупанти продовжують атакувати ті райони, де самі нещодавно базувалися. Глава Луганської ОВА зазначив, що в армії РФ є координати, де залишаються люди, пам'ятають їх - туди і б'ють.

Він також розповів про обстріл окупантами сіл на Куп'янському та Лиманському напрямках - з танків та артилерії атаковані Невське, Стельмахівка, Надія та Білогорівка.

За його словами, було відбито атаки противника в районі Білогорівки.

«Ще далі від лінії фронту (щоправда, поки незрозуміло чому) триває розбудова «лінії Вагнера». А на стовпах почастішали оголошення про набір на вакансії «групою Вагнера». Потрібні, зокрема, бульдозеристи, водії-маніпуляторники, екскаваторники, водії важної техніки. Вимоги: вік 24-50 років, досвід роботи на подібній техніці», - написав Гайдай, зазначивши, що «чомусь, у «елітній» компанії вакансії останнім часом почастішали».

Також у Луганській ОВА розповіли, що авіація Сил оборони України протягом 24 жовтня завдала понад 30 ударів по окупантам. Підтверджено обстріл 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та 9 зенітних ракетних комплексів армії РФ.



На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ, як пише Гайдай, збили 3 вертольоти Ка-52 «Алігатор», бомбардувальник Су-24М, 2 БПЛА «Орлан-10» та БПЛА «Shahed-131» противника.

«Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію «Зоопарк» та 2 інші важливі об’єкти противника», - розповів Гайдай.

У росіян, за його словами, спостерігається суттєвий некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин, що спричинено загибеллю більшості таких фахівців під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Гайдай зазначив, що «непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід».

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.