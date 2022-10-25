У залишені будинки мешканців Сватового та Лисичанська заселяються окупанти

25 жовтня 2022, 09:25

У залишені будинки мешканців Сватового та Лисичанська заселяються окупанти

Російські окупанти заселяються в залишені жителями будинки в захоплених армією РФ Сватовому та Лисичанську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У Лисичанську, росіяни вивозять майно містян. Пояснюють, що вони діють на новим указом Путіна – беруть необхідне для потреб оборони. Із кожною ротацією в квартирах лисичан стає все чистіше. І у цьому місті, і у Сватовому є багато фактів заселення військових та колаборантів у чужі домівки», - розповів він.

Гайдай заявив, що ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Луганщини – «ще над трьома із них замайорів синьо-жовтий прапор», а окупанти продовжують атакувати ті райони, де самі нещодавно базувалися. Глава Луганської ОВА зазначив, що в армії РФ є координати, де залишаються люди, пам'ятають їх - туди і б'ють.

Він також розповів про обстріл окупантами сіл на Куп'янському та Лиманському напрямках - з танків та артилерії атаковані Невське, Стельмахівка, Надія та Білогорівка.

За його словами, було відбито атаки противника в районі Білогорівки.

«Ще далі від лінії фронту (щоправда, поки незрозуміло чому) триває розбудова «лінії Вагнера». А на стовпах почастішали оголошення про набір на вакансії «групою Вагнера». Потрібні, зокрема, бульдозеристи, водії-маніпуляторники, екскаваторники, водії важної техніки. Вимоги: вік 24-50 років, досвід роботи на подібній техніці», - написав Гайдай, зазначивши, що «чомусь, у «елітній» компанії вакансії останнім часом почастішали».

Також у Луганській ОВА розповіли, що авіація Сил оборони України протягом 24 жовтня завдала понад 30 ударів по окупантам. Підтверджено обстріл 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та 9 зенітних ракетних комплексів армії РФ.

На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ, як пише Гайдай, збили 3 вертольоти Ка-52 «Алігатор», бомбардувальник Су-24М, 2 БПЛА «Орлан-10» та БПЛА «Shahed-131» противника.

«Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію «Зоопарк» та 2 інші важливі об’єкти противника», - розповів Гайдай.

У росіян, за його словами, спостерігається суттєвий некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин, що спричинено загибеллю більшості таких фахівців під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Гайдай зазначив, що «непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід».

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Луганська область
Інше
Війна обстріли на Донбасі окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:49
У Маріуполі розширили перелік будинків під знесення
10:34
Російські війська замінували берег річки Красна на Луганщині
09:25
У залишені будинки мешканців Сватового та Лисичанська заселяються окупанти
09:18
У Мелітополі стався вибух біля будівлі «губернатора» Балицького
23:45
Армія РФ створює ілюзію відступу з Херсона — головне за день ►
17:31
«ДНР» підтримала російські законопроекти про заборону «ЛГБТ-пропаганди»
17:27
У Донецьку розповіли про проблеми з опаленням
15:29
У захопленому армією РФ Сєвєродонецьку залишені квартири займають окупанти
14:23
З окупованого Херсона зникли пам'ятники російським воєначальникам
13:51
Окупанти взяли в полон дітей з Енергодару — Федоров
11:34
Армія РФ готується до оборони Херсона, а не залишає місто — ГУР МОУ
09:16
«Л-ДНР»: За добу під час обстрілів поранено семеро людей
09:01
У Старобільську та Сєверодонецьку окупанти вимагають перепустки для виїзду
00:14
Обстріли на Донбасі та півдні України — головне за день ►
22:23
«ДНР» заявила про поранених мирних жителів у Донецьку та Ясинуватій
Всі новини
11:53
Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових
11:49
У Маріуполі розширили перелік будинків під знесення
11:23
«Укренерго» обмежує споживання електроенергії для населення та підприємств по всій Україні
11:11
Окупанти обстріляли 19 житлових будинків на Донеччині за добу
11:10
Фон дер Ляйєн: Єврокомісія працює над тим, щоб виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро
10:34
Російські війська замінували берег річки Красна на Луганщині
10:29
США розглядають можливість надання Україні системи ППО Hawk — Reuters
09:25
У залишені будинки мешканців Сватового та Лисичанська заселяються окупанти
09:18
У Мелітополі стався вибух біля будівлі «губернатора» Балицького
09:13
Армія РФ «Градами», артилерією та дронами атакувала Дніпропетровщину
09:08
На Донеччині через обстріл загинули 7 жителів Бахмута за добу
08:55
У Зеленського допустили обмін Богуслаєва на українських полонених
08:29
Штайнмаєр приїхав до України вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії
23:45
Журналісти знайшли військових інженерів, які направляють ракети по Україні
23:45
Армія РФ створює ілюзію відступу з Херсона — головне за день ►
Всі новини
ВІДЕО
Армія РФ створює ілюзію відступу з Херсона — головне за день ►
24 жовтня, 23:45
Розбито майже все: Як виживають звільнені села на кордоні Донеччини та Харківщини
23 жовтня, 18:31
Атаки дронів та ядерний вибух. Наскільки великі загрози для України ►
23 жовтня, 12:32

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама