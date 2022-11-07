Repubblica: США допустили переговори щодо України у разі звільнення Херсона

США та країни НАТО допустили початок переговорів щодо ситуації в Україні у разі звільнення Херсона від російських окупантів. Про це повідомляє газета La Repubblica.



За інформацією видання, Вашингтон вважає, що битва за Херсон має важливе стратегічне та дипломатичне значення. Зазначається, що у зв'язку з цим альянс підтвердив постачання Києву партії ракет ППО проти дронів. Американська сторона припускає, що повернення Херсона українським силам може змінити перебіг конфлікту.



Уточнюється, що у Білому домі почали розглядати цей сценарій на тлі загрози застосування Росією ядерної зброї та побоювання розширення впливу Китаю на Москву.



22 жовтня окупаційна адміністрація Херсона закликала всіх городян та цивільних чиновників залишити місто та переправитися на лівий берег Дніпра.