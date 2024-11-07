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Масований удар РФ по Запоріжжю: що відомо (оновлено)

07 листопада 2024, 19:20

Масований удар РФ по Запоріжжю: що відомо (оновлено)

Наслідки масованого удару росіян по Запоріжжю. Фото: ДСНС Наслідки масованого удару росіян по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Оновлено о 19.20. Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок удару керованими авіабомбами зросла до 33 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За даними рятувальників, 4 людини загинули.

«Наразі відомо про 33 поранених, з яких троє дітей, двоє з них у важкому стані», — сказав Федоров в ефірі національного телемарфону.

За його словами, за останніми даними, на місто було випущено 6 КАБів, один із них потрапив до онкологічного диспансеру, де був важко поранений один із лікарів. Наразі евакуацію постраждалих з онкоцентру завершено.

Федоров зазначив, що це не остаточні дані, під завалами можуть бути люди, рятувальна операція триває.

Оновлено 16:45. У пресслужбі ДСНС України повідомили, що кількість поранених зросла до 18 людей.

Частково зруйнований чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція.

За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджена будівля лікарні, загорівся автомобіль. Бійці ДСНС загасили пожежу.

Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків. Рятувальники загасили пожежі.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що серед поранених три дитини – чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком одного та 10 років.

Нагадаємо, що російські війська ракетами та керованими авіабомбами завдали п'ять ударів по Запоріжжю, є влучання по будинках та лікарні.

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