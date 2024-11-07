Понад 40 кримських політв'язнів гостро потребують медичної допомоги — омбудсмен

Понад 40 незаконно засуджених громадян України в окупованому Криму гостро потребують медичної допомоги. Більшість із них — представники корінного кримськотатарського народу.



Туреччина отримала списки тяжкохворих кримських політичних ув'язнених, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.



«Мій представник з прав мешканців АР Крим та міста Севастополя Ельвін Кадиров взяв участь у десятій щорічній конференції з прав національних меншин у Туреччині (...) На завершення учасникам зустрічей представник від мене надав списки тяжкохворих кримських політв'язнів, щоб Турецька Республіка могла сприяти отриманню ними медичної допомоги та в подальших діях щодо їх звільнення», — розповів Лубинець.



Ельвін Кадиров розповів про порушення прав людини у Криму, які чинить Росія. Це порушення свободи слова та заборона мирних зборів, репресії щодо кримських татар у галузі вивчення рідної мови та арешти з політичних та релігійних мотивів.



«Мій представник зазначив, що росіяни продовжують катувати незаконно засуджених громадян України, а також не надають належної медичної допомоги в'язням, внаслідок чого в російських катівнях загинули вже двоє кримських політв'язнів», — повідомив Лубинець.



Раніше уповноважені з прав людини з України та РФ домовилися про прискорення процесу обміну військовополоненими.