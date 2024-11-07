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ЗСУ вже вступали у бій із військовими з КНДР — Зеленський звернувся до європейських лідерів

07 листопада 2024, 20:49

ЗСУ вже вступали у бій із військовими з КНДР — Зеленський звернувся до європейських лідерів

Північнокорейські військові, які прибули до прикордонних районів РФ, вже вступили в бойові дії проти української армії та зазнали перших втрат. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейської політичної спільноти.

«Щодо Північної Кореї, 11 тисяч північнокорейських солдатів на сьогодні присутні на території Російської Федерації у прикордонні з Україною, північній частині нашої держави, а саме в Курській області. Частина цих військ уже брала участь у бойових діях проти українських військових, і вже є втрати — це факт», — розповів президент.

Він наголосив, що реакція світової спільноти на вступ КНДР у війну проти України залишається недостатньою.

Він прогнозує нову хвилю ескалації та втягування армії іншої держави у війну проти України.

«Я вважаю, що якщо ми будемо послідовними і багато лідерів говорили, що якщо буде нова хвиля ескалації, вони відкриють можливість далекобійного застосування для України. Я вважаю, що це саме той момент, коли це треба зробити. Ми порушували це питання, над цим треба працювати», — вважає Зеленський.

Президент також висловив упевненість, що якщо реакція світу залишиться недостатньою, військових КНДР у війні РФ проти України стане ще більшим.

«Ще до того, як 11 тисяч було вже в боях, коли ми побачили перших 20, коли це були офіцери та технічний склад, ми говорили, що буде 3 тисячі. Потім ми сказали, що буде хвиля до 12 тисяч, згідно з інформацією наших розвідок, і наприкінці ми це маємо. Зараз ми попереджаємо і вважаємо, що наступним кроком, якщо ми не застосовуватимемо відповідну зброю та політичний тиск на Російську Федерацію, може бути набагато ширше застосування північнокорейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, що на сьогодні вона недостатня», — сказав він.

Варто зазначити, що голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко раніше заявляв, що військові з Північної Кореї вже розпочали бій з українськими військовослужбовцями на Курському напрямку.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд до Державної думи законопроєкт про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та КНДР.

Крім того, всього у РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР, до кінця року їх можуть відправити в Україну.

Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.

Крім того, Буданов розповів, що Російська Федерація готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. Наразі вони проходять підготовку, а до бойових дій будуть готові у листопаді. Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вирішила відправити на передову в Україну 12 тисяч солдатів, включно із підрозділом спеціального призначення.

Український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, на якому, як стверджується, солдати із КНДР отримують спорядження. Зазначається, що кадри знято на Сергіївському полігоні в Приморському краї РФ. Військові з КНДР вже перебувають в Україні.

Глава МЗС КНДР Цой Сон Хі під час переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що Північна Корея готова далі підтримувати РФ і стояти поряд до так званого «переможного дня».

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