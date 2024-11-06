«ДНР»: Двох людей поранено на окупованій частині Донеччини

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення двох мешканців окупованих територій Донецької області. Стверджується, що під обстрілом поранено мешканців Великоновосілківського району.



У Старомлинівці поранено 60-річного чоловіка. Ще одного чоловіка 53 років поранено у Новоукраїнці.

Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 5 листопада, обстріляли автодорогу Покровської громади Донецької області. Зокрема, під атаку потрапило селище Шевченка. За добу, 5 листопада, російські окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донецької області.