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«ДНР»: Двох людей поранено на окупованій частині Донеччини

06 листопада 2024, 20:50

«ДНР»: Двох людей поранено на окупованій частині Донеччини

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення двох мешканців окупованих територій Донецької області. Стверджується, що під обстрілом поранено мешканців Великоновосілківського району.

У Старомлинівці поранено 60-річного чоловіка. Ще одного чоловіка 53 років поранено у Новоукраїнці.

Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 5 листопада, обстріляли автодорогу Покровської громади Донецької області. Зокрема, під атаку потрапило селище Шевченка. За добу, 5 листопада, російські окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донецької області.

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