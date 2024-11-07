Ще один «міністр»-росіянин керуватиме окупованою Луганщиною

Владислав Варшавський. Фото: російські ЗМІ

Окупаційна адміністрація в Луганській області призначила росіянина «міністром промисловості та торгівлі ЛНР». Ним став Владислав Варшавський, який раніше обіймав посаду заступника директора департаменту регіональної промислової політики Мінпромторгу Росії.



Владислав Варшавський народився в Уфі. Йому 41 рік. Освіту він також здобув у РФ. Викладав у вищих навчальних закладах Краснодарського краю. За даними російських ЗМІ, понад 17 років він працював у сфері фінансово-інвестиційного консалтингу.



До призначення на «посаду» в окупації займався територією Північно-Кавказького федерального округу. Замішаний у розробці фінансування окупованих територій України у рамках так званої «програми розвитку нових регіонів».



Як повідомлялося, в окупаційній адміністрації «ДНР» — теж кадрові перестановки. Ще один росіянин обійняв керівну посаду. Замість Артема Жоги виконуватиме обов'язки «голови Народної Ради ДНР» уродженець Таганрога Сергій Прокопенко.