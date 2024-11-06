На окупованій Луганщині шахтні води вийшли на поверхню: ситуація близька до екологічної катастрофи – ОВА

У Луганській області на території захопленої у 2014 році Ровеньківської громади на поверхню вийшли шахтні води. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, у селищі Михайлівка вже підтоплені приватні будинки.



«Поруч із населеним пунктом розташовані промислові майданчики трьох вугледобувних підприємств – шахт «Ровеньківська», «71-ша» та «Луганська». До певного часу окупанти займалися відкачуванням шахтних вод, щоб не допустити отруєння ґрунту навколо. Після ліквідації цих шахт росіянами припинилося й відкачування води. У громаді та районі наближається екологічна катастрофа», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що Росія щороку планує звозити сотні тисяч тонн сміття на окуповану Луганщину.