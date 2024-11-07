На Донеччині вже відкрили 135 пунктів обігріву

На Донеччині продовжують запускати опалення.



Зараз у прифронтовому регіоні працює 141 котельня. З теплом уже 2020 багатоквартирних житлових будинків, 105 об'єктів соціальної сфери, зокрема 35 закладів охорони здоров'я. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



«Робимо все можливе, щоб до опалення були підключені всі об'єкти, де це дозволяє зробити компонент безпеки», — зазначив голова ДонОВА Вадим Філашкін.



У громадах, де опалення неможливо забезпечити, працюють пункти обігріву та пункти незламності.



Всього на Донеччині їх зараз 135. Найбільша кількість — 97 — у Краматорському районі. Ще 29 пунктів у Покровському, 2 у Бахмутському та ще 7 у Волноваському районах.

У Костянтинівці поки що немає можливості запустити котельні тепломережі та забезпечити мешканців багатоквартирного сектора теплом.



Станом на 4 листопада у Краматорську під'єднали до опалення 60% квартир.