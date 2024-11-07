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На Донеччині вже відкрили 135 пунктів обігріву

07 листопада 2024, 19:03

На Донеччині вже відкрили 135 пунктів обігріву

На Донеччині продовжують запускати опалення.

Зараз у прифронтовому регіоні працює 141 котельня. З теплом уже 2020 багатоквартирних житлових будинків, 105 об'єктів соціальної сфери, зокрема 35 закладів охорони здоров'я. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

«Робимо все можливе, щоб до опалення були підключені всі об'єкти, де це дозволяє зробити компонент безпеки», — зазначив голова ДонОВА Вадим Філашкін.

У громадах, де опалення неможливо забезпечити, працюють пункти обігріву та пункти незламності.

Всього на Донеччині їх зараз 135. Найбільша кількість — 97 у Краматорському районі. Ще 29 пунктів у Покровському, 2 у Бахмутському та ще 7 у Волноваському районах.

У Костянтинівці поки що немає можливості запустити котельні тепломережі та забезпечити мешканців багатоквартирного сектора теплом.

Станом на 4 листопада у Краматорську під'єднали до опалення 60% квартир.

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