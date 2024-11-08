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У російському Саратові виникла пожежа біля місцевого НПЗ після атаки дрону

08 листопада 2024, 07:52

У російському Саратові виникла пожежа біля місцевого НПЗ після атаки дрону

Нафтопереробний завод у Саратові. Фото: РІА Новини Нафтопереробний завод у Саратові. Фото: РІА Новини

Жителі російського міста Саратов повідомляють про велику пожежу, яка виникла в районі нафтопереробного заводу після атаки безпілотного літального апарату. У соціальних мережах з'явилися відеозаписи з місця подій, де видно стовпи диму.

Деякі користувачі стверджують, що спалахнув факел заводу, проте на кадрах видно, що полум'я знаходиться ліворуч від факела, що ставить під сумнів цю версію.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Саратовський нафтопереробний завод, раніше відомий як «Крекінг», входить до структури компанії «Роснефть» і знаходиться в Заводському районі міста.

Напередодні губернатор Саратова заявив, що над містом було знищено безпілотника, уламки якого впали в промисловій зоні Заводського району.

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